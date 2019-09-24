ООН, 25 сентября. ИРНА — В отличие от Ирана США являются главным спонсором терроризма на Ближнем Востоке, куда бы ни вмешались они, это приводит к распространению терроризма, с таким заявлением он выступил во вторник в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".
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Рухани: куда бы ни вмешались США, это приводит к распространению терроризма
ООН, 25 сентября. ИРНА — В отличие от Ирана США являются главным спонсором терроризма на Ближнем…
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Началось заседание "астанинской тройки"на полях Генассамблеи ООН
ООН, 25 сентября. ИРНА — Заседание на министерском уровне "астанинской тройки": России, Турции…
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Зариф назвал заявление европейских стран по атакам на Saudi Aramco крайне безответственным
ООН, 25 сентября. ИРНА — Заявление Франции, Великобритании и Германии о том, что Иран стоит…
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Рухани и Джонсон провели встречу
ООН, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел на полях 74-й сессии Генассамблеи…
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Рухани, Макрон и Джонсон провели трёхстороннюю встречу
ООН, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел короткую трёхстороннюю встречу…
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Встречи Рухани на полях Генассамблее ООН/Фото
Президент Ирана Хасан Рухани 23, 24 сентября провел отдельные встречи с президентом Франции…
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Рухани встретился с премьер-министром Швеции
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Обвинения Евротройки по Ирану не являются позицией ЕС, Зариф
ООН, 25 сентября. ИРНА — Заявление Франции, Германии и Британии о том, что Иран несет ответственност…
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Рухани и президент швейцарии обсудили двусторонние отношения
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Премьер-министр Испании выступил против санкций США в отношении Ирана
ООН, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани на полях Генассамблеи ООН обсудил с премьер-ми…
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