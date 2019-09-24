25 сент. 2019 г., 02:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83489832
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Рухани: куда бы ни вмешались США, это приводит к распространению терроризма

Рухани: куда бы ни вмешались США, это приводит к распространению терроризма

ООН, 25 сентября. ИРНА — В отличие от Ирана США являются главным спонсором терроризма на Ближнем Востоке, куда бы ни вмешались они, это приводит к распространению терроризма, с таким заявлением он выступил во вторник в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

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