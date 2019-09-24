25 сент. 2019 г., 02:27
Journalist ID: 2177
News Code: 83489828
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Началось заседание "астанинской тройки"на полях Генассамблеи ООН

Началось заседание "астанинской тройки"на полях Генассамблеи ООН

ООН, 25 сентября. ИРНА — Заседание на министерском уровне "астанинской тройки": России, Турции и Ирана - началось на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Иран на встрече представляет глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф, Россию - глава МИД страны Сергей Лавров, Турцию - глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

"Я приветствую коллег, друзей по "астанинскому формату", и хочу выразить наше удовлетворение тем фактом, что наша напряжённая работа, возглавляемая президентами наших стран, привела к решению об утверждении конституционного комитета Сирии, о чем объявил генеральный секретарь несколько дней назад",  сказал Лавров, открывая встречу, передает ТАСС.

"Мы хотим обсудить, что ещё мы можем и должны сделать, чтобы убедиться, что конституционный комитет является функционирующим институтом",  добавил он.

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