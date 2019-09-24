Началось заседание "астанинской тройки"на полях Генассамблеи ООН

Иран на встрече представляет глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф, Россию - глава МИД страны Сергей Лавров, Турцию - глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

"Я приветствую коллег, друзей по "астанинскому формату", и хочу выразить наше удовлетворение тем фактом, что наша напряжённая работа, возглавляемая президентами наших стран, привела к решению об утверждении конституционного комитета Сирии, о чем объявил генеральный секретарь несколько дней назад", сказал Лавров, открывая встречу, передает ТАСС.

"Мы хотим обсудить, что ещё мы можем и должны сделать, чтобы убедиться, что конституционный комитет является функционирующим институтом", добавил он.

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