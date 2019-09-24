25 сент. 2019 г., 02:16
Journalist ID: 2177
News Code: 83489826
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Зариф назвал заявление европейских стран по атакам на Saudi Aramco крайне безответственным

Зариф назвал заявление европейских стран по атакам на Saudi Aramco крайне безответственным

ООН, 25 сентября. ИРНА — Заявление Франции, Великобритании и Германии о том, что Иран стоит за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, является крайне безответственным. На это указал во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это самое безответственное заявление, которое я слышал в своей жизни", - сказал он, комментируя сделанное накануне совместное заявление трех европейских стран.

Ранее Зариф в интервью ИРНА заявил, что заявление Франции, Германии и Британии о том, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не является позицией Евросоюза. "Это провокационное заявление не является позицией Евросоюза", сказал Зариф, отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини заявление Евротройки по Ирану.

Несмотря на то что ответственность за нападение на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, лидеры Франции, Германии и Британии в понедельник выступили с совместным заявлением в котором возложили ответственность за нападение на Иран, заявив, что другого возможного объяснения нет.

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