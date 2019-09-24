Зариф назвал заявление европейских стран по атакам на Saudi Aramco крайне безответственным

"Это самое безответственное заявление, которое я слышал в своей жизни", - сказал он, комментируя сделанное накануне совместное заявление трех европейских стран.

Ранее Зариф в интервью ИРНА заявил, что заявление Франции, Германии и Британии о том, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не является позицией Евросоюза. "Это провокационное заявление не является позицией Евросоюза", сказал Зариф, отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини заявление Евротройки по Ирану.

Несмотря на то что ответственность за нападение на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, лидеры Франции, Германии и Британии в понедельник выступили с совместным заявлением в котором возложили ответственность за нападение на Иран, заявив, что другого возможного объяснения нет.

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