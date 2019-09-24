Рухани и Джонсон провели встречу

Стороны провели обсуждение широкого круга вопросов двусторонней и международной повестки дня. В частности были обсуждены Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ситуация в регионе Персидского залива.

Ранее Рухани провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом швейцарии Ули Маурером, и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.