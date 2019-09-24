25 сент. 2019 г., 01:56
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News Code: 83489817
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Рухани и Джонсон провели встречу

Рухани и Джонсон провели встречу

ООН, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Стороны провели обсуждение широкого круга вопросов двусторонней и международной повестки дня. В частности были обсуждены Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ситуация в регионе Персидского залива.

Ранее Рухани провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом швейцарии Ули Маурером, и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

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