25 сент. 2019 г., 01:52
Journalist ID: 2177
News Code: 83489815
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Рухани, Макрон и Джонсон провели трёхстороннюю встречу

Рухани, Макрон и Джонсон провели трёхстороннюю встречу

ООН, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел короткую трёхстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Президент Франции и премьер Британии провели во вторник короткую незапланированную встречу с Рухани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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