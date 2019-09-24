Обвинения Евротройки по Ирану не являются позицией ЕС, Зариф

"Это провокационное заявление не является позицией Евросоюза", сказал Зариф, отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини заявление Евротройки по Ирану.

Несмотря на то что ответственность за нападение на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, лидеры Франции, Германии и Британии в понедельник выступили с совместным заявлением в котором возложили ответственность за нападение на Иран, заявив, что другого возможного объяснения нет.

Зариф добавил, что в ходе переговоров с Могерини обсуждалась подготовка министерской встречи Ирана и группы "4+1", и выполнение Европой своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее глава иранской дипломатии сообщил, что встреча стран-участниц СВПД на уровне министров иностранных дел пройдёт в среду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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