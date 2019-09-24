Рухани и президент швейцарии обсудили двусторонние отношения

Во время переговоров швейцарский президент выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений за последние 100 лет, призвав к дальнейшему укреплению двусторонних отношений между двумя странами. "В этом году мы отмечаем 100-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами, а в последние 40 лет Швейцария представляет интересы Ирана", указал Ули Маурер.

Иранский президент также отметил, что отношения между двумя странами очень близкие и дружеские.

Мы надеемся, что несмотря на сложную ситуацию в регионе и односторонние санкции США против Ирана станем свидетелями укрепления и дальнейшего развития отношений между двумя государствами.

23 сентября Рухани прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Ранее он провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Испании Педро Санчесом.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

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