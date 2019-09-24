Премьер-министр Испании выступил против санкций США в отношении Ирана



"Президент Ирана и испанский премьер провели обсуждение двусторонних отношений между государствами и путей их укрепления. Собеседники также обсудили инициативу Рухани по обеспечению безопасности Персидского залива — проект, который получил название "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.

Испанский премьер-министр, в свою очередь, выразил сожаление по поводу односторонних санкций США против иранского народа, подтвердив поддержку своей страны иранской ядерной сделки.

Кроме того, он выразил надежду на то, что проект Рухани по обеспечению мира содействует снижению напряженности в регионе.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

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