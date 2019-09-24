"Президент Ирана и испанский премьер провели обсуждение двусторонних отношений между государствами и путей их укрепления. Собеседники также обсудили инициативу Рухани по обеспечению безопасности Персидского залива — проект, который получил название "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.
Испанский премьер-министр, в свою очередь, выразил сожаление по поводу односторонних санкций США против иранского народа, подтвердив поддержку своей страны иранской ядерной сделки.
Кроме того, он выразил надежду на то, что проект Рухани по обеспечению мира содействует снижению напряженности в регионе.
В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409
ООН, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани на полях Генассамблеи ООН обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом укрепление двусторонних отношений и односторонние санкций США против Ирана после их выхода из ядерной сделки.
-
Рухани и президент швейцарии обсудили двусторонние отношения
ООН, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН обсудил…
-
Премьер-министр Испании выступил против санкций США в отношении Ирана
ООН, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани на полях Генассамблеи ООН обсудил с премьер-ми…
-
Рухани и Меркель обсудили сохранение СВПД и укрепление сотрудничества
ООН, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН обсудил…
-
Асад: конституционный комитет Сирии — это Результат координации Сирии, Ирана и России
Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Президент Сирии Башар Асад принял старшего помощника министра…
-
Рухани встретился с премьер-министром Испании
ООН, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел во вторник встречу с премьер-министром…
-
Рухани выразил благодарность Абэ за усилия по сохранению СВПД
ООН, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани на встрече с японским премьер-министром…
-
Рухани впервые провел встречу с Ангелой Меркель
ООН, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Руахни впервые провел встречу с канцлером ФРГ…
-
Иран внесет в список спонсоров терроризма американскую организацию UNAI
Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран…
-
Рухани и Абэ провели встречу на полях ГА ООН
ООН, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана и премьер-министр Японии Хасан Рухани и Синдзо Абэ…
-
Рухани: Усилия Макрона могут быть эффективными при отмене санкций
Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегерана рассматривает…
Your Comment