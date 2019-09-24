Меркель заяаила, что с интересом изучит "Ормузскую мирную инициативу"

"Президент Ирана и канцлер Германии обменялись точкой зрения по поводу укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сохранения СВПД и путей деэскалации напряженности в регионе", говорится в сообщении официального сайта иранского президента.

Собеседники также обсудили инициативу Рухани по обеспечению безопасности Персидского залива — проект, который получил название "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе".

Иранский президент напомнил необходимость выполнения обязательств остальными участниками СВПД, в том числе Германии для сохранения ядерной сделки после одностороннего выхода США из нее в мае 2018 года, назвав заявление Франции, Германии и Британии о том, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии беспочвенным обвинением.

Меркель, в свою очередь, подтвердила поддержку Берлина ядерной сделки, и призвала все стороны уважать эту международную сделку. Она также подтвердила решимость ФРГ и другие европейские страны как можно скорее ввести в эксплуатацию финансовый механизм расчетов с Ираном, известный как INSTEX.

Кроме того, Меркель приветствовала инициативу иранского президента по обеспечение безопасности зона Персидского залива, заявив, что с интересом изучит ее, поддерживают любую разумную меру по деэскалации напряженности в регионе.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

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