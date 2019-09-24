Асад: конституционный комитет Сирии — это Результат координации Сирии, Ирана и России

Иранская делегация осведомила президента о ходе трехсторонней встречи на высшем уровне глав государств Ирана, России и Турции, состоявшейся несколько дней назад, на которой были обсуждены вопросы ситуации в Идлебе, сирийской Аль-Джазире и формирование Конституционного комитета.

На встрече были выдвинуты некоторые идеи, которые могли бы служить основой для проведения конференций по вопросу возвращения сирийских беженцев. Президент подчеркнул важность продолжения и укрепления конструктивной координации между Сирией, Ираном и Россией по различным вопросам, касающихся Сирии и региона.

В ходе встречи президент Асад указал, что США и Запад потеряли надежду на достижение ранее запланированных целей и то, что происходит сейчас – это игра на исчерпание ресурсов, это та же политика, которую они ведут с Ираном по вопросу ядерного соглашения. Он добавил, что с каждым политическим и военным успехом будут попытки усложнить проблемы, но наши страны становятся только сильнее и эффективнее.

Президент подтвердил, что в результате координации Сирии, Ирана и России завершилось формирование Конституционного комитета, несмотря на все препятствия, которые пытались навязать стороны, поддерживающие терроризм и сформировано финальное постановление работы комитета, успех которого обусловлен без внешниго вмешательства.

Со своей стороны Хаджи отметил, что координация и консультации с сирийским руководством продолжаются и будут развиваться в будущем. Руководство Ирана высоко оценило достижения Сирийский Арабской армии на земле, заверив, что Иран продолжит поддерживать Сирию и ее руководство на различных политических аренах, чтобы обеспечить стабильность, независимость, территориальную целостность Сирии и сохранить ее суверенитет.

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