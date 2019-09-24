Рухани встретился с премьер-министром Испании

В ходе переговоров, стороны провели обсуждение вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.

23 сентября Рухани прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Ранее он провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

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