Рухани выразил благодарность Абэ за усилия по сохранению СВПД

Рухани и Абэ провели встречу во вторник на полях 74-й генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Во ходе встречи иранский президент призвал, как можно скорее начать реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Абэ в Тегеран в июне текущего года.

Рухани также призвал к укреплению двусторонних отношений по всем направлениям между двумя странами, в частности в торгово-экономической сфере.

Японский премьер, в свою очередь, отметил, что Токио продолжит поддерживать ядерную сделку Ирана. Он также приветствовал инициативу Рухани по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявив, что японская сторона приложит все усилия для снижения напряженности в регионе.

Абэ напомнил про слова духовного лидера Ирана Али Хаменеи, который на встрече с Абэ в июне подчеркнул, что у Тегерана нет стремления производить и использовать ядерное оружие.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

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