24 сент. 2019 г., 19:52
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News Code: 83489592
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Рухани впервые провел встречу с Ангелой Меркель

Рухани впервые провел встречу с Ангелой Меркель

ООН, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Руахни впервые провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях 74-й генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Президент Рухани обсудил с Меркель укрепление двусторонних отношений между Тегераном и Берлином, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, важность сохранения ядерной сделки, а также снижение напряженности в регионе.

23 сентября Рухани прибыл в Нью-Йорк  для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Ранее он провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и японским премьером Синдзо Абэ.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.  "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

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