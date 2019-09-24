Иран внесет в список спонсоров терроризма американскую организацию UNAI

"Тегеран в скором времени начнет процесс внесения в список спонсоров терроризма американской организации "Объединение против ядерного Ирана" за их близкие связи и сотрудничество с террористическими группировками", говорится в сообщении Мусави, опубликованном на сайте МИД.

По его словам организация "Объединение против ядерного Ирана", состоявшаяся из террористических группировок и сепаратистов, и поддерживаемая госсекретарем Майком Помпео стремится подорвать территориальную целостность Ирана, обеспечивает оружием, подготовке и финансировании террористов.

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