24 сент. 2019 г., 19:42
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News Code: 83489582
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Иран внесет в список спонсоров терроризма американскую организацию UNAI

Иран внесет в список спонсоров терроризма американскую организацию UNAI

Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран начнет процесс внесения в список спонсоров терроризма неправительственной организации в США "Объединение против ядерного Ирана" (UANI).

"Тегеран в скором времени начнет процесс внесения в список спонсоров терроризма американской организации "Объединение против ядерного Ирана" за их близкие связи и сотрудничество с террористическими группировками", говорится в сообщении Мусави, опубликованном на сайте МИД.

По его словам организация "Объединение против ядерного Ирана", состоявшаяся из террористических группировок и сепаратистов, и поддерживаемая госсекретарем Майком Помпео стремится подорвать территориальную целостность Ирана, обеспечивает оружием, подготовке и финансировании террористов.

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