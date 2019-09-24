24 сент. 2019 г., 18:56
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News Code: 83489527
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Рухани и Абэ провели встречу на полях ГА ООН

Рухани и Абэ провели встречу на полях ГА ООН

ООН, 24 сентября. ИРНА — Президенты Ирана и Японии Хасан Рухани и Синдзо Абэ провели встречу во вторник на полях 74-й генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В ходе переговоров, стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений, и снижения напряженности в регионе.

23 сентября Рухани прибыл в Нью-Йорк  для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Ранее он провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.  "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

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