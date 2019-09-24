Рухани: Усилия Макрона могут быть эффективными при отмене санкций

"Усилия президента Франции (по снижению напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном) могут быть эффективными в случае если (президент США Дональд) Трамп отменит санкции, введенные против Ирана после выхода США из ядерной сделки. Тогда можно провести переговоры (с США) в рамках заседания "Большой шестерки", сказал Рухани на встрече с представителями американских СМИ в Нью-Йорке.

"Продолжение санкций в рамках кампании по оказанию максимального давления на Иран рассматривается в качестве предварительного условия для переговоров США, в то время как, по нашему мнению, любое предварительное условие должно быть сначала устранено", добавил Рухани.

По словам Рухани, обвинения в адрес Ирана о причастности к атаке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии связаны с тем, что обвиняющие стороны не верят в возможность развития йеменских вооружений, добавил он.

"В таком случае трудно отрицать слабость радиолокационных и оборонительных систем США, которые находились на пути ракет и беспилотников. В действительности йеменцы унизили США", сказал Рухани.

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