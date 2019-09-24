24 сент. 2019 г., 18:08
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News Code: 83489458
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Рухани: Усилия Макрона могут быть эффективными при отмене санкций

Рухани: Усилия Макрона могут быть эффективными при отмене санкций

Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегерана рассматривает продолжение санкций США против Ирана как условие для переговоров, отметив, что усилия президента США Эммануэля Макрона по снижению напряжённости могут быть эффективными при отмене санкций.

"Усилия президента Франции (по снижению напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном) могут быть эффективными в случае если (президент США Дональд) Трамп отменит санкции, введенные против Ирана после выхода США из ядерной сделки. Тогда можно провести переговоры (с США) в рамках заседания "Большой шестерки", сказал Рухани на встрече с представителями американских СМИ в Нью-Йорке.

"Продолжение санкций в рамках кампании по оказанию максимального давления на Иран рассматривается в качестве предварительного условия для переговоров США, в то время как, по нашему мнению, любое предварительное условие должно быть сначала устранено", добавил Рухани.

По словам Рухани, обвинения в адрес Ирана о причастности к атаке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии связаны с тем, что обвиняющие стороны не верят в возможность развития йеменских вооружений, добавил он.

"В таком случае трудно отрицать слабость радиолокационных и оборонительных систем США, которые находились на пути ракет и беспилотников. В действительности йеменцы унизили США", сказал Рухани.

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