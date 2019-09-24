24 сент. 2019 г., 15:39
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News Code: 83489243
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Британский танкер вскоре покинет Иран

Британский танкер вскоре покинет Иран

Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Задержанное ранее Ираном нефтяной танкер Stena Impero освобожден и теперь проведет необходимые процедуры, чтобы выйти из порта Персидского залива в международные воды. Об этом сообщил генеральный директор иранской Организации портов и морского судоходства (PMO) Мохаммад Растад.

Растад сказал, что Stena Impero был освобожден под залог. При этом он отметил, что британский танкер за нарушение норм международного морского права должен заплатить штраф, добавив, что конечное решение о сумме штрафа принимает суд в Бендер-Аббасе.

В понедельник посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад сообщил, что британский нефтяной танкер может покинуть Иран. "После завершения юридических и судебных процедур танкер Stena Impero под британским флагом теперь может свободно покинуть Иран",  написал Баединежад в Twitter.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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