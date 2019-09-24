Провинция Хорасан Резави призывает к расширению экономических отношений с Туркменистаном

Указав на большую долю экспорта Хорасана Резави в соседную страну Туркменистан, иранский чиновник сообщил о проведении экономической совместной комиссии Ирана и Туркменистана в Ашхабаде в ближайшее время.
"Власти провинции Хорасана Резави активно участвуют в этой комиссии благодаря важной роли этой провинции в торговле с этой страной", добавил он.
По его словам, протяженность общей границы провинции Хорасан Резави составляет 500 км. В прошлом году товары стоимостью 405 млн. долларов экспортированы из Ирана в Туркменистан, из которых 224 млн. долларов принадлежит Хорасану Резави.
Он выразил надежду на подписание соглашения между иранским Хорасаном Резави и Ахалским Велаятом в Туркменистане в совместной комиссии Ирана и Туркменистана.
Мешхед, 24 сентября, ИРНА – Заместитель губернатора провинции Хорасан Резави по экономических вопросам Али Расулиан во вторник заявил, что эта иранская провинция стремится к развитию экономических связей с Туркменистаном.
Указав на большую долю экспорта Хорасана Резави в соседную страну Туркменистан, иранский чиновник сообщил о проведении экономической совместной комиссии Ирана и Туркменистана в Ашхабаде в ближайшее время.
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