24 сент. 2019 г., 15:09
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News Code: 83489188
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В Иране впервые проведена операция по полной пересадке лица

В Иране впервые проведена операция по полной пересадке лица

Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Впервые операция по полной пересадке лица с помощью новой технологии была проведена в больнице Шариати в Тегеране.

Руководитель научно-исследовательского центра челюстно-лицевой хирургии Тегеранского медицинского университета Мохаммад Байат во вторник заявил, что операция по пересадке лица сделана 35-летней пациентке, которая в результате ДТП почти полностью утратила своё лицо.
Он отметил, что такие операции очень редко проводятся в регионе, добавив, что врачи в развитых странах, включая США и европейские страны, проводят подобные операции по пересадке лица.
По его словам, в этой операции восстановлены челюсть, щёки, орбита и нос пациентки с использованием новых методов.

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