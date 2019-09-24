В Иране впервые проведена операция по полной пересадке лица

Руководитель научно-исследовательского центра челюстно-лицевой хирургии Тегеранского медицинского университета Мохаммад Байат во вторник заявил, что операция по пересадке лица сделана 35-летней пациентке, которая в результате ДТП почти полностью утратила своё лицо.

Он отметил, что такие операции очень редко проводятся в регионе, добавив, что врачи в развитых странах, включая США и европейские страны, проводят подобные операции по пересадке лица.

По его словам, в этой операции восстановлены челюсть, щёки, орбита и нос пациентки с использованием новых методов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392