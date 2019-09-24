Сдерживающая сила Ирана находится на самом высоком уровне: военный чиновник

Военный иранский чиновник в интервью ИРНА заявил, что сегодня Исламская Республика Иран считается военной державой, и она находится в такой позиции, что ни один противник не смеет нападать на Иран.

Он отметил, что во время начал навязанной Ирану войны режимом Саддама у иранской армии было западные оружия, но сегодня не только Иран производит собственные оборудования, но и пользуется своими тактиками.

Указав на строительство разных ракет и судов после 8-летней войны, контр-адмирал Хабиболла Сайари заявил: "Во время Священной обороны у Ирана не было ракеты или судна, но сегодня мы производим ракеты дальнего радиуса и военные судна".

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