Сдерживающая сила Ирана находится на самом высоком уровне: военный чиновник

Военный иранский чиновник в интервью ИРНА заявил, что сегодня Исламская Республика Иран считается военной державой, и она находится в такой позиции, что ни один противник не смеет нападать на Иран.
Он отметил, что во время начал навязанной Ирану войны режимом Саддама у иранской армии было западные оружия, но сегодня не только Иран производит собственные оборудования, но и пользуется своими тактиками.
Указав на строительство разных ракет и судов после 8-летней войны, контр-адмирал Хабиболла Сайари заявил: "Во время Священной обороны у Ирана не было ракеты или судна, но сегодня мы производим ракеты дальнего радиуса и военные судна".
Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Оборонительная мощь Ирана сегодня находится на самом высоком уровне, заявил военный контр-адмирал Хабиболла Сайари во вторник, добавив, что оборонительная мощь Исламской Республики вполне поменялась по сравнению с прошлыми 4 десятилетиями и временем 8-летней войны.
Военный иранский чиновник в интервью ИРНА заявил, что сегодня Исламская Республика Иран считается военной державой, и она находится в такой позиции, что ни один противник не смеет нападать на Иран.
-
Зурхане
Зурхане — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране, Азербайджане…
-
Президент Ирана в Нью-Йорке
Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании генассамблеи…
-
VI всемирное совещание по Шелковому пути в Хамадане
VI всемирное совещание по Шелковому пути в понедельник прошло в иранском Хамадане.
-
Британский танкер вскоре покинет Иран
Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Задержанное ранее Ираном нефтяной танкер Stena Impero освобожден…
-
Провинция Хорасан Резави призывает к расширению экономических отношений с Туркменистаном
Мешхед, 24 сентября, ИРНА – Заместитель губернатора провинции Хорасан Резави по экономических…
-
В Иране впервые проведена операция по полной пересадке лица
Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Впервые операция по полной пересадке лица с помощью новой технологии…
-
Собрание велосипедистов в иранском Мешхеде
По случаю "Всемирный день без автомобиля" сегодня в Мешхеде состоялось собрание велосипедистов,…
-
Открытие 5-й Международной фармацевтической выставки "IRANPHARMA EXPO 2019" в Тегеране
Во вторник открылась 5-я международная выставка "IRANPHARMA EXPO 2019" с присутствием министра…
-
Иранский тяжелоатлет завоевал серебро Чемпионата мира 2019
Али Мири в весовой категории 89 кг на Чемпионате мира по тяжёлой атлетике-2019 в Таиланде завоевал…
-
Иран занял первое место по разведке месторождений полезных ископаемых на Ближнем Востоке
Тегеран, 24 сентября, ИРНА — Иран занял первое место по разведке месторождений полезных ископаемых…
Your Comment