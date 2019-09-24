24 сент. 2019 г., 13:50
Journalist ID: 2390
News Code: 83488967
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Сдерживающая сила Ирана находится на самом высоком уровне: военный чиновник

Сдерживающая сила Ирана находится на самом высоком уровне: военный чиновник

Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Оборонительная мощь Ирана сегодня находится на самом высоком уровне, заявил военный контр-адмирал Хабиболла Сайари во вторник, добавив, что оборонительная мощь Исламской Республики вполне поменялась по сравнению с прошлыми 4 десятилетиями и временем 8-летней войны.

Военный иранский чиновник в интервью ИРНА заявил, что сегодня Исламская Республика Иран считается военной державой, и она находится в такой позиции, что ни один противник не смеет нападать на Иран.
Он отметил, что во время начал навязанной Ирану войны режимом Саддама у иранской армии было западные оружия, но сегодня не только Иран производит собственные оборудования, но и пользуется своими тактиками.
Указав на строительство разных ракет и судов после 8-летней войны, контр-адмирал Хабиболла Сайари заявил: "Во время Священной обороны у Ирана не было ракеты или судна, но сегодня мы производим ракеты дальнего радиуса и военные судна".

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