24 сент. 2019 г., 13:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83488853
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Иран первым не начнет войну: Зариф

Иран первым не начнет войну: Зариф

Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Заявив, что Иран первым не начнет ни одну войну, глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заверил, что если Иран подвергнется нападению, он защитит себя изо всех сил.

Информация дополняется.

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