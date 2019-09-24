Иран первым не начнет войну: Зариф

Нью-Йорк, 23 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани намерен предоставить на генеральной ассамблее ООН проект по обеспечению мира и безопасности региона. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим японским коллегой Таро Коно в Нью-Йорке.