Иран не начнёт войну первым: Зариф

"Мы уже неоднократно говорили и даже в письменном сообщении объявили, что если США начнут войну, то безусловно, не смогут её закончить", заявил Зариф в интервью CNN.

"Избежать войны – это задача дипломатов, и я тоже это делаю", добавил иранский министр.

Опровергнув утверждения о причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты Aramco, Зариф подчеркнул, что нет никакого свидетельства об этом.

"Если бы мы стояли за этим нападением, это было катастрофой для Саудовской Аравии", добавил он.

В ответ на вопрос о возможности диалога в настоящее время, Зариф заявил: "Я как дипломат всегда говорю, что есть новые возможности для дипломатии".

По словам Зарифа, теперь существуют серьёзные ограничения на пути переговоров Ирана и США. "Есть те, которые предлагают президенту (Дональду – ред.) Трампу закрыть двери дипломатии с Ираном как во время нахождения Трампа на посту президента, так и после завершения его срока", добавил он.

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