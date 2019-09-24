24 сент. 2019 г., 13:10
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News Code: 83488853
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Иран не начнёт войну первым: Зариф

Иран не начнёт войну первым: Зариф

Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Заявив, что Иран первым не начнёт ни одну войну, глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заверил, что если Иран подвергнется нападению, он будет защищать себя изо всех сил.

"Мы уже неоднократно говорили и даже в письменном сообщении объявили, что если США начнут войну, то безусловно, не смогут её закончить", заявил Зариф в интервью CNN.
"Избежать войны – это задача дипломатов, и я тоже это делаю", добавил иранский министр.
Опровергнув утверждения о причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты Aramco, Зариф подчеркнул, что нет никакого свидетельства об этом.
"Если бы мы стояли за этим нападением, это было катастрофой для Саудовской Аравии", добавил он.
В ответ на вопрос о возможности диалога в настоящее время, Зариф заявил: "Я как дипломат всегда говорю, что есть новые возможности для дипломатии".
По словам Зарифа, теперь существуют серьёзные ограничения на пути переговоров Ирана и США. "Есть те, которые предлагают президенту (Дональду – ред.) Трампу закрыть двери дипломатии с Ираном как во время нахождения Трампа на посту президента, так и после завершения его срока", добавил он.

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