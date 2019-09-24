Иран – это золотое дно для иностранных фармацевтических компаний

Тегеран, 24 сентября, ИРНА - Ссылаясь на провал антииранской политики США в отношении зарубежных фармацевтических компаний, министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что Иран - это страна золотых возможностей для иностранных фармацевтических компаний.

"Иран является крупным фармацевтическим рынком, страной золотых возможностей для иностранных инвесторов", сказал он.

Говоря о провале односторонней политики США в мире, министр здравоохранения Ирана отметил: "Мир изменился, и с эгоистичными идеями и трампизмом больше нельзя им управлять".

"Они (США, -ред.) хотели поставить нас на колени, но им это не удалось, потому что мы не сдали свою оборону. Сегодня Иран является одной из ведущих стран в области биотехнологий и нанотехнологий, у нас нет серьёзных проблем в удовлетворении потребностей в сырье и лекарствах", указал он.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Напомним, 4 ноября США ввели новый раунд санкций против Ирана и оказывают помехи различным странам в торговле с Ираном.

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