24 сент. 2019 г., 12:13
Journalist ID: 2390
News Code: 83488698
0 Persons

ЮНЕСКО признала спорт Зурхане нематериальным культурным наследием Ирана

ЮНЕСКО признала спорт Зурхане нематериальным культурным наследием Ирана

Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Глава международной спортивной федерации Зурхане Мохсен Мехр-Ализаде в понедельник заявил, что комитет по развитию боевых искусств ЮНЕСКО признал спорт Зурзане и борьбу пехлеванов нематериальным культурным наследием Ирана.

Выступая в кулуарах 6-го мирового совещания "Шёлковый путь" в Хамадане, он заявил, что в настоящее время спорт Зурхане и борьба пехлеванов имеется в 85 странах мира.
Он добавил, что совещание "Шёлковый путь" ежегодно проводится в целях восстановления культуры Шёлкового пути в качестве культурного моста между разными странами.
Иранский чиновник также заявил об усилиях Ирана по включению дисциплин спортивной борьбы Зурхане и  борьбы пехлеванов в список олимпийских игр в дальнейшем.
Зурхане — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране, Азербайджане и до недавнего времени в Ираке. В переводе с азербайджанского и персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хане» — «дом», то есть «дом силы».

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
2 + 0 =