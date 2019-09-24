ЮНЕСКО признала спорт Зурхане нематериальным культурным наследием Ирана

Выступая в кулуарах 6-го мирового совещания "Шёлковый путь" в Хамадане, он заявил, что в настоящее время спорт Зурхане и борьба пехлеванов имеется в 85 странах мира.

Он добавил, что совещание "Шёлковый путь" ежегодно проводится в целях восстановления культуры Шёлкового пути в качестве культурного моста между разными странами.

Иранский чиновник также заявил об усилиях Ирана по включению дисциплин спортивной борьбы Зурхане и борьбы пехлеванов в список олимпийских игр в дальнейшем.

Зурхане — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране, Азербайджане и до недавнего времени в Ираке. В переводе с азербайджанского и персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хане» — «дом», то есть «дом силы».

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