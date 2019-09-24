24 сент. 2019 г., 12:13
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News Code: 83488698
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ЮНЕСКО признает спортивную Зорхану нематериальным культурным наследием Ирана

ЮНЕСКО признает спортивную Зорхану нематериальным культурным наследием Ирана

Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Глава международной спортивной федерации Зурхана Мохсен Мехр-Ализаде в понедельник заявил, что комитет по развитию боевых искусств ЮНЕСКО признает спортивную Зорзану и пахлеванскую борьбу нематериальными культурными наследиями Ирана.

Выступая на кулуарах 6-го мирового совещания "Шелковый путь" в Хамадане, он заявил, что в настоящее время спортивная Зорхана и пахлеванская борьба обучаются в 85 стран мира.
Он добавил, что совещание "Шелковый путь" ежегодно проводится в целях восстановления культуры Шелкового пути в качестве культурного моста различных стран.
Иранский чиновник также заявил об усилиях Ирана для включения дисциплин спортивной Зорханы и пахлеванской борьбы в список олимпийских игр в дальнейшем.
Зорхана — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране, Азербайджане и до недавнего времени в Ираке. В переводе с азербайджанского и персидского слово «зор» означает «сила», а слово «хана» — «дом», то есть «дом силы».

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