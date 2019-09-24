Неделя финского кино пройдет в Иране

9 картин и 7 короткометражных финских фильмов будут показаны в этом мероприятии.

3 семинара на тему производства совместного фильма с участием иранских и финских режиссеров пройдут в кулуарах Недели финского кино в Иране.

Напомним, церемония открытия этого культурного мероприятия 28 сентября проводится в Исфахане.

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