24 сент. 2019 г., 11:36
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News Code: 83488594
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Неделя финского кино пройдет в Иране

Неделя финского кино пройдет в Иране

Исфахан, 24 сентября, ИРНА - Неделя финского кино с 28 сентября по 4 октября пройдет в Исфахане, Мешхеде и Тегеране.

9 картин и 7 короткометражных финских фильмов будут показаны в этом мероприятии.
3 семинара на тему производства совместного фильма с участием иранских и финских режиссеров пройдут в кулуарах Недели финского кино в Иране.
Напомним, церемония открытия этого культурного мероприятия 28 сентября проводится в Исфахане.

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