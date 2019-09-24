Иранский тяжелоатлет завоевал серебро Чемпионата мира 2019

В рывке Мири поднял рекордный вес 167 кг и при этом занял пятое место.

В толчке он в первой и второй попытках соответственно поднял 202 и 207 кг. В последней попытке ему не удалось поднять 210 кг и при этом с рекордом 207 кг он занял второе место.

18-27 сентября в Паттайе (Таиланд) проходит 85-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин и 28-й среди женщин. В соревнованиях примут участие 734 спортсмена. 395 мужчин и 339 атлеток-женщин. Традиционно, спортсмены определят сильнейших в рывке, толчке и сумме двух дисциплин соответственно.

Состязания пройдут в следующих весовых категориях:

Мужчины: 55кг, 61кг, 67кг, 73кг, 81кг, 89кг, 96кг, 102кг, 109кг, +109кг

Женщины: 45кг, 49кг, 55кг, 59кг, 64кг, 71кг, 76кг, 81кг, 87кг, +87кг

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