Европейские государства не выполнили свои обязательства по СВПД: Зариф

По его словам, беспомощность евротройки в вопросах выполнения своих обязательств по СВПД без одобрения США была очевидна с мая 2018 года
"Решение этого недостатка: мобилизация воли для формирования независимого пути – не попугая абсурдных утверждений США, несовместимых с СВПД", добавил он.
"Не будет никакой новой сделки до приверженности настоящему соглашению", подчеркнул иранский министр.
Страны евротройки в совместном заявлении в понедельник призвали Тегеран провести переговоры о своей ядерной и ракетной программе.
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Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Страны евротройки не выполнили свои обязательства по ядерной сделке после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом написал глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.
По его словам, беспомощность евротройки в вопросах выполнения своих обязательств по СВПД без одобрения США была очевидна с мая 2018 года
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