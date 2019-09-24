24 сент. 2019 г., 11:33
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News Code: 83488434
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Европейские государства не выполнили свои обязательства по СВПД: Зариф

Европейские государства не выполнили свои обязательства по СВПД: Зариф

Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Страны евротройки не выполнили свои обязательства по ядерной сделке после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом написал глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

По его словам, беспомощность евротройки в вопросах выполнения своих обязательств по СВПД без одобрения США была очевидна с мая 2018 года
"Решение этого недостатка: мобилизация воли для формирования независимого пути – не попугая абсурдных утверждений США, несовместимых с СВПД", добавил он.
"Не будет никакой новой сделки до приверженности настоящему соглашению", подчеркнул иранский министр.
Страны евротройки в совместном заявлении в понедельник призвали Тегеран провести переговоры о своей ядерной и ракетной программе.
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