Европейские государства не выполнили свои обязательства по СВПД: Зариф

По его словам, беспомощность евротройки в вопросах выполнения своих обязательств по СВПД без одобрения США была очевидна с мая 2018 года

"Решение этого недостатка: мобилизация воли для формирования независимого пути – не попугая абсурдных утверждений США, несовместимых с СВПД", добавил он.

"Не будет никакой новой сделки до приверженности настоящему соглашению", подчеркнул иранский министр.

Страны евротройки в совместном заявлении в понедельник призвали Тегеран провести переговоры о своей ядерной и ракетной программе.

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