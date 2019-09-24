24 сент. 2019 г., 09:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83488255
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Премьер-министр Пакистана провел встречу с Рухани

Премьер-министр Пакистана провел встречу с Рухани

Нью-Йорке, 24 сентября, ИРНА – В понедельник премьер-министр Пакистана Имран Хан встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани в Нью-Йорке.

"Ваш визит в Тегеран был очень результативным и мы надеемся продолжить соглашения и взаимосвязь между двумя странами", заявил Хасан Рухани в адрес Имрана Хана.

Премьер-министр Пакистана также в свою очередь выразил надежду, что он сможет сыграть важную роль в снижении напряженности в отношениях между Ираном и США.

Имран Хан указал на помощь Ирана пакистанскому народу, и правительству в последние несколько десятилетий и выразил готовность сотрудничать со страной для снижения напряженности в регионе.

Президент Ирана находится в Нью-Йорке для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее также Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с иранским коллегой Хасаном Рухани.

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