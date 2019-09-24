Премьер-министр Пакистана провел встречу с Рухани

"Ваш визит в Тегеран был очень результативным и мы надеемся продолжить соглашения и взаимосвязь между двумя странами", заявил Хасан Рухани в адрес Имрана Хана.
Премьер-министр Пакистана также в свою очередь выразил надежду, что он сможет сыграть важную роль в снижении напряженности в отношениях между Ираном и США.
Имран Хан указал на помощь Ирана пакистанскому народу, и правительству в последние несколько десятилетий и выразил готовность сотрудничать со страной для снижения напряженности в регионе.
Президент Ирана находится в Нью-Йорке для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее также Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с иранским коллегой Хасаном Рухани.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Your Comment