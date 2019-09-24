Макрон и Рухани обсудили вопрос о снижении напряженности в регионе

В понедельник вечером Макрон и Рухани встретились и обсудили двусторонние вопросы. Они находятся в Нью-Йорке для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны обменялись мнениями о развитии двустороннего сотрудничества в областях, представляющих интерес для Ирана и Франции, включая ситуацию в регионе и новую инициативу президента Ирана по обеспечению безопасности в регионе Персидского залива, названной "Ормузская мирная инициатива", и их решимость развивать отношения и сотрудничество.

На встрече президент Ирана сделал акцент на обязанностях и ответственности других участников ядерной сделки, включая Францию, а также поддержании этого важного международного соглашения после того, как США в одностороннем порядке и незаконно вышли из него.

Макрон также в свою очередь приветствовал инициативу Рухани по региональной безопасности, указав на усилия Франции по содействию осуществлению ядерного соглашения, и назвал европейское сотрудничество с другими сторонами ядерной сделки, в частности с Россией и Китаем важным.

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