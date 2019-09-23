В России впервые показали иранский телесериал

Режиссёр сериала Хассан Фатхи. В главных ролях: Таране Алидусти, Мустафа Замани, Али Насириан, Шахаб Хосейни, Париназ Изадияр.

Эта драма рассказывает о том, как на сломе эпох в 50-е годы XX столетия в Иране разворачивается история влиятельного тегеранского клана Бозорга Дивансалара. Члены большой «Семьи» оказываются так плотно впутаны в экономические, политические, социальные и даже криминальные события времени, что разграничить личное и клановое уже не представляется возможным.

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"Основная сюжетная линия сериала – это история любви двух главных героев, Шахерезады и Фархада, разорванной на части событиями, произошедшими после политического переворота 1953 года, хотя, по словам иранского кинокритика Парвиза Джахеда, не все отсылки к истории точны", пишет сайт канала «Россия К».

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