24 сент. 2019 г., 01:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83488143
0 Persons

В России впервые показали иранский телесериал

В России впервые показали иранский телесериал

Москва, 24 сентября. ИРНА — с 23 сентября Канал «Россия К» начал показ 28-серийного иранского телесериала «Шахерезада».

Режиссёр сериала Хассан Фатхи. В главных ролях: Таране Алидусти, Мустафа Замани, Али Насириан, Шахаб Хосейни, Париназ Изадияр.

Эта драма рассказывает о том, как на сломе эпох в 50-е годы XX столетия в Иране разворачивается история влиятельного тегеранского клана Бозорга Дивансалара. Члены большой «Семьи» оказываются так плотно впутаны в экономические, политические, социальные и даже криминальные события времени, что разграничить личное и клановое уже не представляется возможным.

"Основная сюжетная линия сериала – это история любви двух главных героев, Шахерезады и Фархада, разорванной на части событиями, произошедшими после политического переворота 1953 года, хотя, по словам иранского кинокритика Парвиза Джахеда, не все отсылки к истории точны", пишет сайт канала «Россия К».

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
3 + 6 =