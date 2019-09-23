"ИРНА" и "Россия сегодня" обсудили вопросы сотрудничества в сфере противодействия фейковым новостям

Во время встречи стороны обсудили налаживание сотрудничества в сфере противодействия фейковым новостям между агентством ИРНА и МИА "Россия сегодня".

Алванди отметил, что агентство ИРНА готово в рамках существующего соглашения о сотрудничестве между двумя агентствами оказать любую помощь МИА "Россия сегодня" на территории Ирана.

Он указал на пропаганду западных СМИ против Ирана и России, призвав разработать способы противодействия дезинформации, в том числе недостоверным новостям.

По словам Алванди, Западные СМИ кажды день распространяют фейковых новости. Агентство ИРНА намерен затронуть вопрос фейковых новостей на следующем заседании Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

ИРНА — самое крупное информационное агентство Исламской Республики Иран, официальный орган правительства страны. Помимо персидской, имеет также английскую, арабскую, немецкую, французскую, китайскую, турецкую, испанскую, русскую и урду версии.

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