Зариф провел встречи с австрийским и грузинским коллегами

На встрече Зарифа с министром иностранных дел Австралии была обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны в частности подчеркнули необходимость сохранения сделки, призвав европейские участники соглашения принять "ощутимые шаги" для поддержки реализации СВПД.

Зариф и Залкалиани в ходе переговоров провели обсуждение широкого круга вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Ранее Зариф провел встречи с главами МИД Омана, Франции и Дании.

Глава МИД Ирана прибыл в пятницу в Нью-Йорк, где примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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