Рухани заявил о намерении передать международному сообществу послание мира народов региона



Иранский президент выразил надежду, что во время работы 74-й генеральной ассамблее ООН он сможет передать международному сообществу послание иранского народа и других народов региона, которое является укреплением мира и безопасности в регионе, и прекращением вмешательства в дела государств ближневосточного региона и Персидского Залива.

"В ходе своей поездки я передам международному сообществу послание великого иранского народа, который подвергается экономической войне и призывает все государства вернуться к соблюдению своих международных обязательств", добавил иранский президент.

Рухани также сообщил, что в ходе четырёхдневного рабочего визита в Нью-Йорк он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.

Президент Рухани прибыл в понедельник в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Самолет с главой иранского президента на борту приземлился в аэропорту JFK.

"Мы принимаем участие в этой сессии, в то время как американцы ввели жесткие санкции против иранского народа в той степени, что они сами признают, что уже ввели санкции против всех интересов Ирана", сказал Рухани перед отъездом в Нью-Йорк.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

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