23 сент. 2019 г., 23:03
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News Code: 83488087
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Рухани прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 74-й ГА ООН

Рухани прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 74-й ГА ООН

Нью-Йорк, 23 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Самолет с главой иранского президента на борту приземлился в аэропорту JFK.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.  "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

В Нью-Йорке он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.

В понедельник перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН иранский президент сказал, что ГА ООН проводится ежегодно, и в этом году 74-я сессия дает возможность странам выразить свои идеи.
"Мы принимаем участие в этой сессии, в то время как американцы ввели жесткие санкции против иранского народа в той степени, что они сами признают, что уже ввели санкции против всех интересов Ирана", добавил Рухани.

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