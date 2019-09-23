Зариф: Рухани предоставит в ООН проект по безопасности Персидского залива

В ходе встречи Зариф выразил благодарность Коно за усилия Токио по укреплению отношений с Ираном, и усановлению стабильности и безопасности в регионе. "Президент Ирана с нетерпением ждет встречи с японским премьер-министром", добавил Зариф.

"Нынешняя ситуация в регионе — это результат воинственной политики", подчеркнул Зариф, добавив, что Иран готов помочь положить конец войне в Йемене.

Он отметил, что Рухани во время визита в Нью-Йорк представит проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

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