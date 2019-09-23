23 сент. 2019 г., 21:07
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News Code: 83488031
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Зариф: Рухани предоставит в ООН проект по безопасности Персидского залива

Зариф: Рухани предоставит в ООН проект по безопасности Персидского залива

Нью-Йорк, 23 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани намерен предоставить на генеральной ассамблее ООН проект по обеспечению мира и безопасности региона. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим японским коллегой Таро Коно в Нью-Йорке.

В ходе встречи Зариф выразил благодарность Коно за усилия Токио по укреплению отношений с Ираном, и усановлению стабильности и безопасности в регионе. "Президент Ирана с нетерпением ждет встречи с японским премьер-министром", добавил Зариф.

"Нынешняя ситуация в регионе — это результат воинственной политики", подчеркнул Зариф, добавив, что Иран готов помочь положить конец войне в Йемене.

Он отметил, что Рухани во время визита в Нью-Йорк представит проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива.

В воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.  "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран протягивает руку дружбы своим соседям.

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