Иранский посол сообщил об освобождении танкера Stena Impero

"После завершения юридических и судебных процедур танкер Stena Impero под британским флагом теперь может свободно покинуть Иран", написал Баединежад в Twitter.

В воскресенье генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур сообщил, что британский танкер будет отпущен в ближайшее время. "В соответствии с решением суда британский танкер Stena Impero в скором времени начнет свое плаванье и через 65 дней выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды", рассказал журналистам Афифипур.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409