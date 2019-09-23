23 сент. 2019 г., 20:33
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News Code: 83488011
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Иранский посол сообщил об освобождении танкера Stena Impero

Иранский посол сообщил об освобождении танкера Stena Impero

Лондон, 23 сентября. ИРНА — Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад сообщил, что задержанный Ираном британский нефтяной танкер Stena Impero может покинуть Иран.

"После завершения юридических и судебных процедур танкер Stena Impero под британским флагом теперь может свободно покинуть Иран",  написал Баединежад в Twitter.

В воскресенье генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур сообщил, что британский танкер будет отпущен в ближайшее время.  "В соответствии с решением суда британский танкер Stena Impero в скором времени начнет свое плаванье и через 65 дней выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды", рассказал журналистам Афифипур.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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