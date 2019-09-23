Проект Рухани — это более дешёвый путь к глобальной безопасности

Во-первых, 17 сентября Верховный лидер Исламской революции Айаолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США возможны, но только в том случае, если США раскаются и начнут вновь соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это является для Трампа разумным и практическим выходом из самолично созданного тупика. Посмотрим, как он использует эту возможность.

Во-вторых, в воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект, и так звучит лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран "протягивает руку дружбы своим соседям".

Инициативы Верховного лидера Ирана и президента Рухани в то время, когда ситуация в Персидском заливе зашла в тупик, могут открыть новый путь к достижению мира и стабильности в регионе.

До сих пор решения Трампа и его союзников в регионе не работали — ни дорогостоящее военные присутствие США, ни жестокие нападения Саудовской Аравии на Йемен и массовые убийства детей и женщин. Почему? Ответ простой: в XXI веке сформировался новый мировой порядок, мир становится всё более многополярным и избавляется от долларовой гегемонии. Вот почему мы можем сказать, что мяч сейчас находится на поле Трампа и его союзников в регионе. Посмотрим, сможет ли Трамп добиться результата раньше и с меньшими затратами?

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