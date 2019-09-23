Проект Рухани — это более дешевый путь к глобальной безопасности

Во-первых, 17 сентября Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США возможны, но только в случае, если США раскаются и начнут вновь соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это является для Трампа разумным, практическим выходом из самодельного тупика. Посмотрим, как он будет использовать эту возможность.

Во-вторых, в воскресенье президент Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект и лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке. В связи с этим иранский президент заявил, что Тегеран "протягивает руку дружбы" своим соседям.

Инициативы Верховного лидера Ирана и президента Рухани в то время, когда ситуация в Персидском заливе зашла в тупик могут открыть новый путь к достижению мира и стабильности в регионе.

До сих пор решения Трампа и его союзников в регионе не сработали — ни дорогостоящее военные присутствие США, ни жестокие нападения Саудовской Аравии на Йемен и массовые убийства детей и женщин. Почему? Ответ не так сложный: в XXI веке сформировался новый мировой порядок, мир становится все более многополярным, избавляется от долларовой гегемонии. Вот почему мы можем сказать, что мяч сейчас находится на поле Трампа и его союзников в регионе. Посмотрим может ли Трамп добиться результата раньше и с меньшими затратами?

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