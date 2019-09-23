Два европейских банка присоединились к механизму INSTEX

"Из-за санкций США против нефтяного сектора Ирана финансирование механизма INSTEX от продажи иранской нефти практически невозможно. Поэтому мы ищем новые средства, включая доходы от ненефтяного экспорта для финансирования этого механизма", заявил он.

Он также сообщил, что на данный момент есть семь иранских банков, которые присоединились к механизму расчётов между Ираном и США и готовы провести торговые транзакции в рамках INSTEX.

Нури назвал позитивным недавний визит нового руководителя INSTEX Майкла Эрхарда Бока в Тегеран. "Господин Бок сообщил, что Франция в скором будущем инвестирует в иранский межбанковский механизм расчётов INSTEX более 15 млрд. долларов", добавил он.

28 июня на встрече в Вене страны ЕС подтвердили запуск межбанковского механизма INSTEX, который в теории дает возможность осуществлять расчёты с Ираном в обход американских санкций. Однако пока он включает лишь часть стран ЕС и распространяется на торговлю медикаментами и продовольствием, которые не были затронуты ограничительными мерами США. Иран заявляет, что для полноценной работы механизма финансовых расчётов INSTEX Евросоюз должен покупать иранскую нефть.

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