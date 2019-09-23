23 сент. 2019 г., 17:09
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Зариф призвал забыть об иллюзии, что Иран можно заставить сдаться

Зариф призвал забыть об иллюзии, что Иран можно заставить сдаться

Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США забыть об иллюзии, что Иран можно заставить сдаться.

"Мы продолжим противостояние безрассудной враждебности США. Забудьте об иллюзии, что Иран можно заставить сдаться под давлением", заявил Зариф в интервью американской радиостанции NPR.

"Я могу заверить вас, что США не смогут поставить нас на колени своим давлением", подчеркнул глава иранской дипломатии.

По его словам, в случае если США будут говорить с Ираном на языке взаимного уважения, то смогут достичь лучшего соглашения.

Глава иранской дипломатии напомнил, что министерская встреча стран-участниц СВПД пройдёт в среду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"На этой встрече для США зарезервировано вакантное место, но им нужен билет. Таким "билетом" является соблюдение законов", указал Зариф

Глава МИД Ирана в очередной раз опроверг заявления США и Саудовской Аравии, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

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