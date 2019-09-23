Зариф призвал забыть об иллюзии, что Иран можно заставить сдаться

"Мы продолжим противостояние безрассудной враждебности США. Забудьте об иллюзии, что Иран можно заставить сдаться под давлением", заявил Зариф в интервью американской радиостанции NPR.

"Я могу заверить вас, что США не смогут поставить нас на колени своим давлением", подчеркнул глава иранской дипломатии.

По его словам, в случае если США будут говорить с Ираном на языке взаимного уважения, то смогут достичь лучшего соглашения.

Глава иранской дипломатии напомнил, что министерская встреча стран-участниц СВПД пройдёт в среду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"На этой встрече для США зарезервировано вакантное место, но им нужен билет. Таким "билетом" является соблюдение законов", указал Зариф

Глава МИД Ирана в очередной раз опроверг заявления США и Саудовской Аравии, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

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