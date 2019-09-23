23 сент. 2019 г., 16:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83487730
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Иран прокомментировал обвинения Джонсона о причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии

Иран прокомментировал обвинения Джонсона о причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии

Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави комментируя заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о причастности Ирана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии, призвал Лондон отказаться от напрасных усилий против Тегерана, и прекратить продажу оружия Саудовской Аравии.

"Вместо напрасных усилий против Исламской Республики Иран правительству Великобритании лучше прекратить продажу смертоносного оружия в Саудовскую Аравию, чего требуют многие народы мира, чтобы снять с себя обвинения в военных преступлениях против йеменского народа", говорится в сообщении Мусави, опубликованном на сайте МИД.

При этом Мусави опроверг заявления Джонсона, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако власти США и Саудовской Аравии обвинили в случившемся Иран. В МИД Ирана эти обвинения назвали ложью.

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