Иран прокомментировал обвинения Джонсона о причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии

"Вместо напрасных усилий против Исламской Республики Иран правительству Великобритании лучше прекратить продажу смертоносного оружия в Саудовскую Аравию, чего требуют многие народы мира, чтобы снять с себя обвинения в военных преступлениях против йеменского народа", говорится в сообщении Мусави, опубликованном на сайте МИД.

При этом Мусави опроверг заявления Джонсона, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако власти США и Саудовской Аравии обвинили в случившемся Иран. В МИД Ирана эти обвинения назвали ложью.

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