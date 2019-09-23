Иранский парламентарий прибыл в Казахстан для участия в совещании спикеров парламентов стран Евразии

Тегеран, 23 сентября. ИРНА — В отличие от США, которые уже похоронили все надежды, ужесточив напрасные санкции в отношении Тегерана, президент Ирана Хасан Рухани инициировал проект по обеспечение безопасности Персидского залива с участием государств региона. Инициатива, способная избавить президента США Дональда Трампа и его союзников в регионе от сложной ситуации, которую, по сути, создали сами.