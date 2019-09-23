23 сент. 2019 г., 15:54
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News Code: 83487684
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Иранский парламентарий прибыл в Казахстан для участия в совещании спикеров парламентов стран Евразии

Иранский парламентарий прибыл в Казахстан для участия в совещании спикеров парламентов стран Евразии

Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Вице-спикер иранского парламента Масуд Пезешкиан в понедельник во главе дипломатической делегации прибыл в Казахстан для участия в V Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

В эти дни в Нур-Султане проходит IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство». В мероприятии примут участие представители 13 международных парламентских организаций из 70 стран.
Вице-спикер парламента Казахстана Владимир Бушков и посол Ирана в Казахстане Маджид Сабер приветствовали иранского депутата.


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