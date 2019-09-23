23 сент. 2019 г., 15:18
Journalist ID: 2390
News Code: 83487618
0 Persons

Иранский короткометражный фильм будет показан на кинофестивале "Alter do Chão" в Бразилии

Иранский короткометражный фильм будет показан на кинофестивале "Alter do Chão" в Бразилии

Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Иранский короткометражный фильм "Дождь идет для тебя" режиссера Мохаммада Дель-Хасте примет участие в международном кинофестивале "Alter do Chão" в Бразилии.

Кинофестиваль "Alter do Chão" проходит 21-27 октября в Бразилии.
Напомним, "Дождь идет для тебя" ранее был показан в кинофестивалях "The Lift-Off Sessions" (Лондон), "YVE" (Китай) и "Florence Film Awards" (Италия).


Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 3 =