Иранский короткометражный фильм будет показан на кинофестивале "Alter do Chão" в Бразилии

Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Ситуация с правами женщин в частности, и правами человека в целом, в Исламской Республике Иране лучше, чем в других странах региона. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя последнюю резолюцию Европарламента о ситуации с правами человека в Иране.