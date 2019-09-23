23 сент. 2019 г., 15:05
Journalist ID: 2390
News Code: 83487588
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Радикальные элементы в США стремятся закрыть дверь дипломатии: Зариф

Радикальные элементы в США стремятся закрыть дверь дипломатии: Зариф

Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Существуют радикальные элементы в США, которые хотят закрыть дверь дипломатии с Ираном. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Иранский министр иностранных дел в интервью американскому телеканалу CNN заявил: "Причина введения санкций в отношении Центробанка Ирана заключает в том, что они (американцы – ред.) хотят сделать диалог с Ираном невозможным".
Он отметил, что нынешнему или следующему президенту Ирана очень сложно удалить Центробанк, Фонд национального развития и компанию Etemad Tejarat Pars из списка санкций.
По словам Зарифа, теперь существуют серьезные ограничения на пути переговоров Ирана и США. "Те, которые предлагают президенту (Дональду – ред.) Трампу, хотят закрыть двери дипломатии с Ираном, в президентский срок Трампа, и даже после завершения его срока", добавил он.
Полный текст интервью сегодня будет опубликован.


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