Радикальные элементы в США стремятся закрыть дверь дипломатии: Зариф

Иранский министр иностранных дел в интервью американскому телеканалу CNN заявил: "Причина введения санкций в отношении Центробанка Ирана заключает в том, что они (американцы – ред.) хотят сделать диалог с Ираном невозможным".

Он отметил, что нынешнему или следующему президенту Ирана очень сложно удалить Центробанк, Фонд национального развития и компанию Etemad Tejarat Pars из списка санкций.

По словам Зарифа, теперь существуют серьезные ограничения на пути переговоров Ирана и США. "Те, которые предлагают президенту (Дональду – ред.) Трампу, хотят закрыть двери дипломатии с Ираном, в президентский срок Трампа, и даже после завершения его срока", добавил он.

Полный текст интервью сегодня будет опубликован.



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