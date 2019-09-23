23 сент. 2019 г., 14:12
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Иранский фильм "Гасре Ширин" получил две награды на Батумском Международном фестивале

Иранский фильм "Гасре Ширин" получил две награды на Батумском Международном фестивале

Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Фильм "Гасре Ширин" режиссера Резы Миркарими в продолжение успешного присутствия на международных кинофестивалях получил также две награды на Батумском Международном фестивале в Грузии.

При этом фильм получил награду за лучшую режиссуру, также премию "Выбор критиков".

Батумский международный кинофестиваль проходит ежегодно в сентябре в Батуми, Грузия, с целью развития культурного обмена, популяризации кинематографии, взаимопонимания между народами и сотрудничества кинематографистов.

Ранее "Гасре Ширин" получил приз кинофестиваля в Шанхае.

Фильм рассказывает о мужчине по имени Джалал Моради, который убивает семью в автомобильной аварии, но авария объявлена непреднамеренной в суде.

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