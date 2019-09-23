Иранский фильм "Гасре Ширин" получил две награды на Батумском Международном фестивале

При этом фильм получил награду за лучшую режиссуру, также премию "Выбор критиков".

Батумский международный кинофестиваль проходит ежегодно в сентябре в Батуми, Грузия, с целью развития культурного обмена, популяризации кинематографии, взаимопонимания между народами и сотрудничества кинематографистов.

Ранее "Гасре Ширин" получил приз кинофестиваля в Шанхае.

Фильм рассказывает о мужчине по имени Джалал Моради, который убивает семью в автомобильной аварии, но авария объявлена непреднамеренной в суде.

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