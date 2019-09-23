Ситуация с правами женщин в Иране лучше, чем в странах региона: МИД ИРИ

Назвав необоснованной, односторонней, пристрастной и нереальной недавнюю резолюцию Европарламента о ситуации с правами человека в Иране, Мусави отметил: "Европейский парламент принимает такую резолюцию в то время, когда США нарушают права более 80 млн. человек путём ведения экономического терроризма против Ирана, но представители Европарламента игнорируют этот факт".

По его словам, соблюдение прав человека в Исламской Республике Иран считается одной из религиозных и законных обязанностей в рамках национальной безопасности и интересов страны.

Он добавил, что положение женщин в Иране лучше, чем в странах, позиционирующих себя как "защитники прав человека".

Мусави подчеркнул, что указанная резолюция основана на неправильной информации и негативной пропаганде СМИ против Ирана.

Пресс-секретарь МИД Ирана заключил, что инструментальное использование прав человека и политика двойных стандартов не будут конструктивными во взаимоотношениях с Европейским парламентом.

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