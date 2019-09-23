23 сент. 2019 г., 14:08
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News Code: 83487441
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Ситуация с правами женщин в Иране лучше, чем в странах региона: МИД ИРИ

Ситуация с правами женщин в Иране лучше, чем в странах региона: МИД ИРИ

Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Ситуация с правами женщин в частности, и правами человека в целом, в Исламской Республике Иране лучше, чем в других странах региона. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя последнюю резолюцию Европарламента о ситуации с правами человека в Иране.

Назвав необоснованной, односторонней, пристрастной и нереальной недавнюю резолюцию Европарламента о ситуации с правами человека в Иране, Мусави отметил: "Европейский парламент принимает такую резолюцию в то время, когда США нарушают права более 80 млн. человек путём ведения экономического терроризма против Ирана, но представители Европарламента игнорируют этот факт".
По его словам, соблюдение прав человека в Исламской Республике Иран считается одной из религиозных и законных обязанностей в рамках национальной безопасности и интересов страны.
Он добавил, что положение  женщин в Иране лучше, чем в странах, позиционирующих себя как "защитники прав человека".
Мусави подчеркнул, что указанная резолюция основана на неправильной информации и негативной пропаганде СМИ против Ирана.
Пресс-секретарь МИД Ирана заключил, что инструментальное использование прав человека и политика двойных стандартов не будут конструктивными во взаимоотношениях с Европейским парламентом. 

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