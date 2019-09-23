23 сент. 2019 г., 13:28
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News Code: 83487326
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Сборная Армении по ушу прибыл в Иран для проведения совместного лагеря

Сборная Армении по ушу прибыл в Иран для проведения совместного лагеря

Тегеран, 23 сентября, ИРНА - Сборная Армении по ушу посетил Иран в целях проведения совместного лагеря со страной.

Сборная Армении по ушу прибыла в Тегеран в составе одного тренера и четырех спортсменов, чтобы провести совместный лагерь для подготовления участия в международных турнирах.

Этот совместный лагерь проводится по просьбе армянской федерации и с согласия официальных лиц иранской федерации ушу.

Сборная Ирана 16 октября отправится в Китай.

Чемпионат мира по ушу среди взрослых проходит в Китае в Шанхае с 19 октября, а иранская команда участвует в соревнованиях среди мужчин и женщин.

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