Сборная Армении по ушу прибыл в Иран для проведения совместного лагеря

Сборная Армении по ушу прибыла в Тегеран в составе одного тренера и четырех спортсменов, чтобы провести совместный лагерь для подготовления участия в международных турнирах.

Этот совместный лагерь проводится по просьбе армянской федерации и с согласия официальных лиц иранской федерации ушу.

Сборная Ирана 16 октября отправится в Китай.

Чемпионат мира по ушу среди взрослых проходит в Китае в Шанхае с 19 октября, а иранская команда участвует в соревнованиях среди мужчин и женщин.

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