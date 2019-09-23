23 сент. 2019 г., 12:48
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News Code: 83487211
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В Тегеране назвали Рухани голосом иранского народа на Генассамблее ООН

В Тегеране назвали Рухани голосом иранского народа на Генассамблее ООН

Тегеран, 23 сентября, ИРНА - Американцы думают, что могут замолчать голос иранского народа, но президент Ирана сможет стать голосом иранского народа в ООН, заявил представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Президент присутствует на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы стать голосом иранского на международной арене, вопреки препятствиям США для выдачи визы", - сказал он.

По словам Рабии, хотя присутствие президента Ирана на Генассамблее ООН изначально было под вопросом и США препятствовали его присутствию, вопреки международным нормам, но на днях стало ясно что Рухани примет участие в этом заседании.

Ранее пресс-служба Администрации Президента Ирана сообщила, что помимо выступления на Генеральной Ассамблее, у Рухани в повестке дня также есть встреча со старшими руководителями и представителями элиты СМИ в Нью-Йорке.

Рухани также встретится с рядом глав государств в Генеральной Ассамблее, с Генеральным секретарем ООН и, возможно, с некоторыми главами международных организаций.

Президент Ирана представит в ООН план сотрудничества по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива.

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