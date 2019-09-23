23 сент. 2019 г., 14:09
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News Code: 83487126
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Иранский снукерист вышел в полуфинал турнира "Challenge Tour" в Великобритании

Иранский снукерист вышел в полуфинал турнира "Challenge Tour" в Великобритании

Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Иранскому спортсмену Амиру Сархошу удалось выйти в полуфинал турнира "Challenge Tour", одержав 4 победы подряд.

Амир Сархош – единственный представитель Ирана на турнире "Challenge Tour" по снукеру. Он ранее попал в список 56 лучших игроков турнира "Q-School", и был избран турниром World snooker.
Турниры Challenge Tour будут проходить по всей Великобритании и континентальной Европе в течение сезона 2020/2021.

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